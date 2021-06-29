Названы имена знаменосцев делегации России на Олимпиаде в Токио

В российской сборной – 335 спортсменов

Знаменосцами российской делегации на Олимпиаде в Токио избраны чемпионы Игр прошлых лет - волейболист Максим Михайлов и фехтовальщица Софья Великая. Решение принято на заседании исполкома Олимпийского комитета России.

"Сегодня ОКР рекомендовал делегации в качестве знаменосцев утвердить олимпийских чемпионов Максима Михайлова и Софью Великую. В этом году два человека - на Играх ведется политика гендерного равенства. Все национальные олимпийские комитеты будут представлены двумя знаменосцами", - сообщил глава ОКР Станислав Поздняков.

На заседании также был утвержден состав сборной России на летнюю Олимпиаду, которая пройдет в японской столице с 23 июля по 8 августа. По словам Позднякова, в команде 335 спортсменов. ОКР ожидает призового места россиян в неофициальном командном зачете Игр, передает "Интерфакс".

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