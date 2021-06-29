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Роман Романенко поднял проблему стоянок грузового транспорта на юго-западе Москвы

17:45
  • вторник
  • 29 июня 2021

"Большегрузы" занимают парковку жителей

Депутат Госдумы Роман Романенко рассказал о проблеме жителей районов Южное Бутово и Ясенево, которые жалуются на парковку большегрузных машин под окнами их домов.

Такой транспорт не только занимает парковочные места горожан, но и вредит экологии. "Крупногабаритные машины на узких улицах мешают выезду автомобилей, перекрывают дорогу каретам "скорой помощи" и пожарным", - отметил парламентарий.

Романенко инициировал заседание профильной комиссии, где был рассмотрен вопрос об установке запрещающих знаков для "большегрузов"

"Сегодня можно сказать, что мы победили, несмотря на то, что Комиссия утвердила запрет пока только по трём улицам. Но остальные участки - в разработке, и знаки непременно появятся и там", - сказал депутат.

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Роман Романенко
Роман Романенко
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