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Евгений Нифантьев организовал для московских семей исторический квест

18:10
  • вторник
  • 29 июня 2021

Участники должны были по карте отыскать в различных уголках парка артефакты

Член Общественной палаты России Евгений Нифантьев организовал для семей Южного округа исторический квест в музее-заповеднике "Царицыно". Главная цель мероприятия - показать детям и родителям, каким интересным может быть семейный отдых.

"Конечно, именно на родителях лежит ответственность за то, что дети проводят в виртуальной реальности больше трех часов в день. Это показали результаты нашего недавнего опроса жителей Южного округа", – отметил он.

Нифантьев рассказал, что именно участие в акциях и квестах способно отвлечь детей от гаджетов.

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