В Москве наградили победителей розыгрыша машин среди вакцинировавшихся

Раз в неделю разыгрываются пять машин

Ключи от новых автомобилей получили еще пятеро вакцинировавшихся москвичей. Отбор производился при помощи генератора случайных чисел. Отмечается, что все они получили первый компонент вакцины с 14 по 20 июня.

Об этой акции было объявлено в начале июня. Раз в неделю разыгрываются пять автомобилей. Участники должны привиться с 14 июня по 11 июля.

Подробности можно узнать в специальном сервисе на портале mos.ru.

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