Вассерман: Здоровье призывников должно быть приоритетной задачей властей

Публицист призвал военкоматы к взаимодействию с медицинскими организациями

Особое внимание к здоровью детей и подростков – одна из основных обязанностей государства. От этого зависит репродуктивный и трудовой потенциал страны – следовательно, и национальная безопасность, убежден известный публицист и политический консультант Анатолий Вассерман.

"Сейчас идут два встречно направленных процесса: один – это ухудшение здоровья призывников, а второй – улучшение обстановки в самих воинских частях. Надеюсь, это все это не дойдет до уровня, когда ребят придется, в первую очередь, докармливать и долечивать", - заявил Вассерман во время видеоконференции с врачами в больнице №4 имени Ганнушкина на востоке Москвы. Публицист подчеркнул: необходимо изначально уделять большое внимание сохранению и укреплению здоровья призывников.

Анатолий Вассерман сейчас собирает подписи в Преображенском избирательном округе №205: он намерен выдвинуть свою кандидатуру на выборы депутатов Госдумы в сентябре 2021 года.

Публицист уверен, что хорошего результата в деле укрепления здоровья призывников можно достичь только при тесном взаимодействии военных комиссариатов с образовательными, медицинскими, правоохранительными организациями. Здоровье подрастающего поколения должно быть на первом месте для города и страны – ведь это потенциал для развития всего государства, заключил Вассерман.

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