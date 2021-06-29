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Режиссер клипов МакSим умер от последствий коронавируса

18:21
  • вторник
  • 29 июня 2021

Клипмейкеру было 45 лет

Режиссер Вадим Шатров скончался на 46 году жизни. Как сообщила супруга известного клипмейкера Жанна Карабалаева, он умер под утро 29 июня от последствий, вызванных коронавирусом.
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"Сегодня под утро умер мой муж Вадим. Поражение легких - 55%", - написала Карабалаева в Facebook.

 Коронавирус у Шатрова диагностировали 22 июня, тогда же режиссер сообщил о своей госпитализации подписчикам в соцсетях. Режиссер сотрудничал со многими российскими исполнителями – в частности, Алсу, Дима Билан, Юрий Шевчук, Борис Гребенщиков, группы "Сплин", "Мельница" и "Браво", передает ТАСС.

Одна из последних работ Шатрова - клип для певицы МакSим на песню "Спасибо". Сама артистка с 19 июня находится в столичной клинике в состоянии искусственной комы, со значительным поражением легких. Госпитализирована и концертный директор МакSим Маргарита Соколова.

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