Российские истребители напугали экипаж натовского корабля в Черном море

Фрегат ВМС Нидерландов находился неподалеку от Крыма

Российские истребители на протяжении нескольких часов совершали пролеты над фрегатом ВМС Нидерландов Evertsen в Черном море. Капитан фрегата назвал действия российских пилотов "безответственными и небезопасными", его слова приводит нидерландское Минобороны.

Как сообщили в военном ведомстве, инцидент произошел 24 июня, когда фрегат находился неподалеку от Крыма. Капитан утверждает, что российские истребители несколько часов подряд симулировали атаки на Evertsen.

"Это произошло в прошлый четверг, когда военный корабль находился по направлению к юго-востоку от Крыма", — уточнили в Минобороны. Военные утверждают, что российские самолеты неоднократно пролетали на опасной высоте примерно с 15:30 до 20:30 по московскому времени. В результате этих маневров на Evertsen возникли перебои с электронным оборудованием.

Глава Минобороны Нидерландов считает, что действиям России "нет никаких оправданий". По словам Анк Бийлевельд-Схоутен, подобные манеры "без необходимости увеличивают риск несчастных случаев". Два натовских корабля - британский эсминец HMS Defender и фрегат ВМС Нидерландов HNLMS Evertsen F80 – прибыли в Одессу 18 июня, о цели их визита не сообщалось.

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