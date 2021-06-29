ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Российские истребители напугали экипаж натовского корабля в Черном море

19:19
  • вторник
  • 29 июня 2021

Фрегат ВМС Нидерландов находился неподалеку от Крыма

Российские истребители на протяжении нескольких часов совершали пролеты над фрегатом ВМС Нидерландов Evertsen в Черном море. Капитан фрегата назвал действия российских пилотов "безответственными и небезопасными", его слова приводит нидерландское Минобороны.
Киев заявил о готовности применить силу против ВМФ России

Как сообщили в военном ведомстве, инцидент произошел 24 июня, когда фрегат находился неподалеку от Крыма. Капитан утверждает, что российские истребители несколько часов подряд симулировали атаки на Evertsen.

"Это произошло в прошлый четверг, когда военный корабль находился по направлению к юго-востоку от Крыма", — уточнили в Минобороны. Военные утверждают, что российские самолеты неоднократно пролетали на опасной высоте примерно с 15:30 до 20:30 по московскому времени. В результате этих маневров на Evertsen возникли перебои с электронным оборудованием.

Глава Минобороны Нидерландов считает, что действиям России "нет никаких оправданий". По словам Анк Бийлевельд-Схоутен, подобные манеры "без необходимости увеличивают риск несчастных случаев". Два натовских корабля - британский эсминец HMS Defender и фрегат ВМС Нидерландов HNLMS Evertsen F80 – прибыли в Одессу 18 июня, о цели их визита не сообщалось.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Истребитель Су-35
Истребитель Су-35
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.