В Нью-Йорке появилась статуя Илона Маска

Монумент появился в честь 50-летия предпринимателя

Илону Маску исполнилось 50. Талантливый инженер и предприниматель, один из богатейших и известнейших людей на планете, несмотря на солидный возраст, похоже, в душе так и остался подростком. Не боится не только высказывать самые дерзкие идеи, но и реализовывать их. Однако самая главная цель жизни, как он сам уверяет, пока не достигнута. Илон Маск мечтает заселить Марс и стать президентом Красной планеты. И при этом сам признаётся, что страдает биполярным расстройством.

К юбилею Илона Маска в Нью-Йорке установили его бронзовую статую в натуральную величину. Сходство сомнительное, но скульпторы уверены, что памятник соответствует амбициям техномагната. Который на открытие не приехал. Как отметил день рождения - пока неизвестно. Но на своей странице в соцсети он поблагодарил всех за поздравления.

Мечтатель, изобретатель, кумир креативного класса. К нему можно относиться по-разному - но игнорировать, кажется, невозможно. Настолько дерзкие он высказывает идеи.

К 8 годам ИлонМаск изучил всю "Британскую энциклопедию". В 10 лет научился программировать. В 12 продал за 500 долларов собственную компьютерную игру. Он был замкнутым ребенком и поэтому тогда никто не видел в нем будущую суперзвезду науки и бизнеса.

Созданная Илоном Маском "Тесла" - эталон среди электрокаров. Его компании занимаются освоением солнечной энергии и созданием чипов, вживляемых в мозг и расширяющих его возможности. Но главный интерес изобретателя - за пределами Земли. Многоразовые ракеты, которые раз за разом взрывались, сначала вызывали насмешки, а позже, когда НАСА заключило многомиллионный контракт с компанией SpaceX, зависть космических корпораций.

В инженерных талантах Илона Маска никто не сомневается. Но его суперсилой называют деньги, точнее, умение их находить, чтобы реализовать любой, даже самый безумный проект.

Хватает его фанатов и в России. Маск не упускает возможности с ними пообщаться. Недавно выступил по видеосвязи перед студентами на московском "Форуме новых знаний": "Я думаю, что мы будем скоро присутствовать в России, "Тесла" скоро будет в России, я думаю, это будет потрясающе".

Губернаторы Московской и Калужской областей тут же предложили построить завод у них. В Нижегородской области поступили хитрее. Расписали "Теслу" под хохлому, а местная жительница Анастасия Абрамова пригласила изобретателя в гости, чтобы, наконец, узнать: "Как тебе такое, Илон Маск?"

Илон Маск - эксцентричная личность. Чудаковатые манеры, странные выходки. Своего сына он назвал аббревиатурой из букв и цифр. Не так давно изобретатель признался, что страдает биполярным расстройством. Многие проявили сочувствие, но хватает у миллиардера и врагов. В прошлом месяце Маск одним твитом обрушил рынок криптовалют. Многие предположили, что на этом он заработал больше деньги. Группировка хакеров-активистов Anonymous объявила ему войну.

Талантливый бизнесмен или гениальный пиарщик, кто такой Илон Маск? Однозначного ответа нет. Ясно одно - он вдохновляет миллионы людей и меняет мир.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр".

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