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В "Единой России" сообщили о создании единого волонтерского штаба

22:21
  • вторник
  • 29 июня 2021

Он будет оказывать помощь

Со вторника начинает работу единый волонтерский штаб. В него вошли активисты "Единой России", ОНФ, движений "Мы вместе", "Волонтеры Победы", "Волонтеры медики" и "Молодой Гвардии Единой России".

Штаб будет оказывать помощь врачам и людям, которые нуждаются в поддержке. На учредительной конференции - она прошла в режиме онлайн - руководитель больницы в Коммунарке Денис Проценко отметил, что волонтеры - это мощная сила, на которую медики могут опереться в борьбе с коронавирусом.

В свою очередь представители движения подтвердили, что готовы включиться в работу и полностью поддерживают инициативу по созданию единого штаба, передает "ТВ Центр".

"Мы договорились, что мы объединяем усилия и направляем эти усилия на самое важное в этот момент. На помощь людям, которые снова оказались в сложной жизненной ситуации, на помощь нашим героям, нашим врачам, которые находятся на передовой. Все организационные вопросы мы обсудим офлайн. Хотел всех искренне поблагодарить за то, что вы делали, за то, что вы делаете. Еще раз повторю, что члены "Единой России" всю организационную поддержку этой работе оказывали и готовы оказывать и впредь", - отметил секретарь Генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак.

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