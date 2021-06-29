Магазин "Перекрёсток" в Марьине опечатали после выявления случаев COVID-19 у персонала

Там были выявлены нарушения дезинфекционного режима
Специалист-эксперт территориального отдела управления Роспотребнадзора по Москве в ЮВАО Фарис Лабаш рассказал о нарушениях в торговом доме "Перекрёсток", который находится на Братиславской улице.
"В ходе осмотра выявлены нарушения дезинфекционного режима, сотрудники работают без средств индивидуальной защиты, со спущенными масками, обслуживаются посетители без масок и перчаток, частично стёрта разметка для соблюдения социальной дистанции", - сообщил специалист.
За данные нарушения магазину грозит приостановка деятельности на срок до 90 суток. "Центральный вход в магазин опечатан, материалы дела переданы в суд", - добавил Фарис Лабаш.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram