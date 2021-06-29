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СК возбудил дело о массовом заражении в тувинском детском лагере

19:58
  • вторник
  • 29 июня 2021

COVID-19 выявлен более чем у 60 детей

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении руководства и сотрудников тувинском детском лагере "Байлак". Статья - "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
Детский лагерь под Астраханью закрыли из-за вспышки коронавируса

"По результатам процессуальной проверки по факту массового заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19 детей, отдыхавших в детском оздоровительном лагере "Байлак", возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ", - говорится в сообщении на сайте СК.

Как сообщалось, в детском лагере "Байлак" в Туве коронавирусом заболели 66 детей и восемь сотрудников. Выяснилось, что дети неоднократно обращались к врачу-педиатру с жалобами с 11 июня. Но лишь 22 числа одного из заболевших отправили в больницу с диагнозом "аллергический дерматит" - а в медучреждении у ребенка обнаружили COVID-19.

24 июня сотрудники Роспотребнадзора выявили коронавирус у 68 детей и 9 работников лагеря. Все заболевшие дети и работники в тот же день были госпитализированы. Установлено, что врач, в нарушение санитарно-эпидемиологических правил, не изолировал детей, не поставил в известность родителей и и управление Роспотребнадзора. Кроме того, на территорию лагеря проходили посторонние, а дети покидали лагерь – что строго запрещено правилами, передает РИА Новости.

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