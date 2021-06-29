Российским вузам рекомендовали провести виртуальные выпускные

Безопасность и здоровье студентов - приоритет

Отмечать окончание вуза российские студенты будут, скорее всего, виртуально. Онлайн-формат для праздничных мероприятий рекомендовал высшим учебным заведениям глава Минобрнауки Валерий Фальков.

"Глава Минобрнауки России отметил, что безопасность и здоровье студентов и сотрудников вузов всегда являются главным приоритетом, а потому рекомендовал в этом году проводить праздничные мероприятия в онлайн-формате, независимо от ситуации в регионе", - приводит сообщение пресс-службы ведомства ТАСС.

Валерий Фальков принял участие в заседании Российского союза ректоров. Министр сообщил, что в ближайшее время будут рассмотрены методические рекомендации на будущий учебный год - по организации учебного процесса в условиях пандемии.

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