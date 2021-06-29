Песков рассказал о работе Путина с обращениями граждан

Прямая линия дает возможность властям "почувствовать пульс на земле"

Прямая линия с президентом России дает возможность не только Владимиру Путину, но и властям на местах "почувствовать пульс на земле", заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Обращения граждан после окончания разговора президента с россиянами направляются в федеральные ведомства и регионы для решения проблем на местах, сообщил представитель Кремля.

"Безусловно, готовятся подборки для губернаторов, многие проявляют интерес по их регионам, какие вопросы больше всего волнуют граждан. По отдельным федеральным ведомствам также готовятся подборки, отправляются туда. Это дает возможность и министрам, и другим руководителям ведомств понять, "почувствовать пульс на земле", - сказал Песков журналистам.

Представитель Кремля подчеркнул, что по завершении самой программы работа над поступившими вопросами не заканчивается. Обрабатывать массив обращений помогают представители ОНФ и волонтеры. А некоторые вопросы находят решение уже во время подготовки программы. Прямая линия с президентом пройдет 30 июня, она начнется в 12:00 по московскому времени, передает ТАСС.

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