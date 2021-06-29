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Песков рассказал о работе Путина с обращениями граждан

20:32
  • вторник
  • 29 июня 2021

Прямая линия дает возможность властям "почувствовать пульс на земле"

Прямая линия с президентом России дает возможность не только Владимиру Путину, но и властям на местах "почувствовать пульс на земле", заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Обращения граждан после окончания разговора президента с россиянами направляются в федеральные ведомства и регионы для решения проблем на местах, сообщил представитель Кремля.
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"Безусловно, готовятся подборки для губернаторов, многие проявляют интерес по их регионам, какие вопросы больше всего волнуют граждан. По отдельным федеральным ведомствам также готовятся подборки, отправляются туда. Это дает возможность и министрам, и другим руководителям ведомств понять, "почувствовать пульс на земле", - сказал Песков журналистам.

Представитель Кремля подчеркнул, что по завершении самой программы работа над поступившими вопросами не заканчивается. Обрабатывать массив обращений помогают представители ОНФ и волонтеры. А некоторые вопросы находят решение уже во время подготовки программы. Прямая линия с президентом пройдет 30 июня, она начнется в 12:00 по московскому времени, передает ТАСС.

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