Умер актер из сериала "Полицейский с Рублевки"

Артисту было 32 года

Актер Ростислав Гулбис скончался в возрасте 32 лет. Как рассказала агент артиста Екатерина Гольцман, речь не идет о коронавирусе – причиной стал приступ панкреатита.

"Это случилось сегодня. Причина смерти - приступ панкреатита, его не смогли спасти", - сообщила Гольцман агентству ТАСС. Прощание с артистом состоится в субботу, 3 июля.

Ростислав Гулбис родился 28 февраля 1989 года. Самой известной его ролью стал персонаж Олега Елисеева из сериала "Полицейский с Рублевки". Актер сыграл также в фильмах "Чернобыль: зона отчуждения. Финал", "Кома", "Проклятый чиновник" и "После Чернобыля".

Отмечается, что последняя запись в Instagram у актера была три дня назад. На здоровье Гулбис в последнее время не жаловался.

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