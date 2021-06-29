Сборная Германии вылетела с Евро-2020

Немцы не устояли перед натиском англичан
Футболисты сборной Германии не приедут на четвертьфинальный матч в Рим. Для них Евро-2020 окончен – в 1/8 финала команда Йоахима Лева проиграла англичанам со счетом 2:0.
Во встрече, которая прошла на лондонском Уэмбли, голы забили Рахим Стерлинг (75-я минута) и Гарри Кейн (86).
Подопечные Гарета Саутгейта в итоге в Рим отправятся. 3 июля в 1/4 финала они сыграют с победителем матча между командами Швеции и Украины, передает TVC.RU.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также: