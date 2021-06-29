Появилось видео пролета российских истребителей над голландским фрегатом

Натовский корабль двигался в сторону Керченского пролива

Российское военное ведомство опубликовало видео пролета истребителей над голландским фрегатом Evertsen. Ранее сообщалось, что экипаж натовского корабля пожаловался в Минобороны Нидерландов на "опасные и безответственные" действия российских пилотов.

В Минобороны России, в свою очередь, сообщили, что инцидент произошел 24 июня - на следующий день, после того как эсминец ВМС Великобритании Defender нарушил российскую границу в Черном море. Голландский фрегат также двигался в направлении рубежей России – в сторону Керченского пролива.

Чтобы предупредить нарушение границы, в небо поднялись российские истребители Су-30 и бомбардировщики Су-24. Как затем сообщал экипаж Evertsen, самолеты кружили над ним в течение почти пяти часов. В итоге электроника фрегата вышла из строя. В Минобороны Нидерландов заявили, что российские истребители создали небезопасную ситуацию в Черном море, пролетев "очень низко" над голландским фрегатом. В Москве, в свою очередь, пояснили, что полеты российских самолетов проходили в полном соответствии с международными правилами.

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