Песков оценил действия британского эсминца в российских водах

Для защиты России будет сделано все

Сознательная провокация – так оценил инцидент с нарушившим российскую гарницу в Черном море британским эсминцем пресс-секретарь президента России. Дмитрий Песков заверил, что защита страны будет в любом случае обеспечена.

Представитель Кремля предпочел не прогнозировать действия российской стороны в случае повторения такой ситуации – Пескова спросили, может ли Владимир Путин отдать приказ о поражении цели.

"Давайте не будем даже говорить лучше о таких сценариях. Иногда слова материализуются, не дай бог. Поэтому даже ни думать, ни говорить об этом не надо", - ответил представитель Кремля в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, российская сторона понимает, почему произошел такой инцидент – это спланированная и сознательная провокация. Дмитрий Песков подчеркнул: россияне должны знать главное – президент готов сделать все для защиты страны, если это потребуется.

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