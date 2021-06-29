Песков объяснил свое решение вакцинироваться

Он не хочет сталкиваться с ограничениями в Москве

Дмитрий Песков решил привиться от коронавируса. Пресс-секретарь пояснил, что он пройдет вакцинацию, несмотря на наличие антител – он не желает сталкиваться с какими-либо ограничениями.

"Во-первых, ВОЗ рекомендует не обращать внимание на антитела. Это раз. И второе. Я посчитал для себя, что мне будет просто в Москве некомфортно жить. Я буду сталкиваться с какими-то для себя личными ограничениями", - заявил Песков в эфире телеканала "Россия 24".

Представитель Кремля предполагает, что его без прививки не пустят, к примеру, в ресторан. А Песков хочет испытывать "всю полноту свободы" - и потому вакцинируется.

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