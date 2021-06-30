Роспотребнадзор объяснил, как вести себя после вакцинации

Допускается симптоматическая терапия

Роспотребнадзор опубликовал у себя на сайте текст с рекомендациями относительно того, как вести себя после вакцинации от коронавирусной инфекции.

Как отметили в ведомстве, после прививки может повыситься температура, также возможны другие гриппозные симптомы. "Допускается симптоматическая терапия - можно принять жаропонижающие и противовоспалительные средства", - сказано в сообщении.

После укола не рекомендуются интенсивные физические нагрузки, прием алкоголя, походы в сауну. Полноценный иммунный ответ будет формироваться 35-42 дня.

"В течение этого периода необходимо соблюдать все меры предосторожности, чтобы не заразиться коронавирусом", - обращают внимание в Роспотребнадзоре.

Пока вырабатывается иммунитет, следует носить маску, соблюдать социальную дистанцию.

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