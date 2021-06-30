Синоптики рассказали о погоде в Москве в ближайшие дни

Обещают "настоящее московское лето"

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил в беседе с ТАСС, что в ближайшие дни столичных жителей ожидает "настоящее московское лето".

По словам метеоролога, термометры покажут 20-26 градусов тепла, к воскресенью - 23-28 градусов.

"Опираясь на многолетние климатические значения, оказывается, что это и есть нормальная температура", - заметил Вильфанд.

Ожидаются облачность и небольшие дожди, продержится такая погода вплоть до конца недели.

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