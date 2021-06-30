Захарова посоветовала США "не корчить рожу"

Представитель МИД вспомнила сказку про Крошку Енота

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен в очередной раз обвинил Россию в якобы имевших место с ее стороны хакерских атаках и вмешательстве в выборы, добавив, что Вашингтон "даст ответ", если Москва "продолжит нападать".

На высказывания главы Госдепа отреагировала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Она вспомнила о написанной американской писательницей Лилиан Муур сказке про Крошку Енота. Он боялся того, кто сидит в пруду и корчит рожи, а мама посоветовала ему улыбнуться.

"А читали ли ее вашингтонские идеологи выстраивания отношений на международной арене? Благо сказка не длинная. Может стать самой короткой и действенной американской стратегией: не берите палку, не корчите рожу, улыбнитесь", - написала спикер внешнеполитического ведомства в Telegram.

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