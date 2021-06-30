Онищенко высказался о необходимости вакцинировать детей

Вопрос требует тщательного экспертного обсуждения

Первый зампред комитета Государственной думы по образованию и науке Геннадий Онищенко сообщил, что в настоящее время вакцинация детей и подростков от COVID-19 не является острой необходимостью.

"В структуре заболевших я не вижу преобладания детского населения", - заметил депутат в разговоре с ТАСС.

Он при этом уточнил, что для детей нужна "немножко другая вакцина", как и в случае прививок от гриппа.

Парламентарий также добавил, что однозначного ответа на этот вопрос нет, он требует тщательного экспертного обсуждения.

Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что детская вакцина от коронавируса может быть зарегистрирована в России в середине сентября.

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