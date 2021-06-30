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Онищенко высказался о необходимости вакцинировать детей

08:09
  • среда
  • 30 июня 2021

Вопрос требует тщательного экспертного обсуждения

Первый зампред комитета Государственной думы по образованию и науке Геннадий Онищенко сообщил, что в настоящее время вакцинация детей и подростков от COVID-19 не является острой необходимостью.
Роспотребнадзор объяснил, как вести себя после вакцинации

"В структуре заболевших я не вижу преобладания детского населения", - заметил депутат в разговоре с ТАСС.

Он при этом уточнил, что для детей нужна "немножко другая вакцина", как и в случае прививок от гриппа.

Парламентарий также добавил, что однозначного ответа на этот вопрос нет, он требует тщательного экспертного обсуждения.

Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что детская вакцина от коронавируса может быть зарегистрирована в России в середине сентября.

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