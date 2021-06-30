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Гватемала потребовала от России вернуть деньги за "Спутник V" из-за задержки поставок

08:09
  • среда
  • 30 июня 2021

В Минздраве страны предложили оплатить партию вакцины по факту поставки

Власти Гватемалы потребовали вернуть деньги, выплаченные за российскую вакцину "Спутник V" в связи с недостаточными объемами поставок препарата в страну.

"Мы просим <...> вернуть деньги. Если у них в какой-то момент появится возможность продать [вакцины], мы оплатим их по факту поставки", - заявила глава Минздрава Мария Амелия Флорес (цитата по ТАСС).

По ее словам, Минздрав Гватемалы направил соответствующее письмо в Российский фонд прямых инвестиций, отведя на ответ пять дней с момента его получения.

По данным газеты Prensa Libre, Гватемала внесла оплату в размере 50% - около 80 миллионов долларов - за 16 миллионов доз вакцины "Спутник V", однако к настоящему времени получила только 150 тысяч доз.

Ранее глава МИД Гватемалы Педро Броло сообщил, что крупная партия "Спутника V" должна быть направлена в республику в конце текущей недели.

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