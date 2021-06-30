В Белоруссии будут наказывать СМИ за "вредную" информацию

За это отвечает Межведомственная комиссия по безопасности в информационной сфере

За Межведомственной комиссией по безопасности в информационной сфере Белоруссии закрепили новые полномочия. Теперь она может принимать решения о наличии в СМИ сообщений, которые могут нанести вред национальным интересам республики, передает ТАСС.

Как отмечено в подписанном Александром Лукашенко законе, та же Межведомственная комиссия может ограничивать доступ к подобным интернет-ресурсам.

Создана комиссия была в ноябре 2017 года. Она отвечает за координацию деятельности государственных органов по обеспечению безопасности Белоруссии в информационной сфере.

Ранее в ходе поездки в Брестскую область Лукашенко заявил, что действия Запада в отношении его страны - это "накат на Россию". "Мы не можем воевать против России, русских людей, это наши люди, поэтому и идет этот накат", - объяснил президент.

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