Причиной смерти актера Ростислава Гулбиса могла стать врачебная ошибка

В такой версии уверена девушка артиста

Близкие актера Ростислава Гулбиса уверены, что причиной смерти 32-летнего артиста стала врачебная ошибка.

"Ростислав Гулбис умер сегодня в Костроме. Скоропостижно. Официальный диагноз пока не дали. Его девушка считает, что это врачебная ошибка. Обострение панкреатита. В костромской больнице спасти не смогли. До сих пор не можем в это поверить", - цитирует издание Life агента актера Екатерину Гольцман.

При этом коллега Гулбиса Роман Попов заявил в беседе с Пятым каналом, что у актера были проблемы с почками. "Скорее всего, это от острой почечной недостаточности", - сообщил он.

Ростислав Гулбис известен по роли лейтенанта Коломиеца из сериала "Чернобыль. Зона отчуждения". Популярность ему принес и "Полицейский с Рублевки", где он сыграл Олега Елисеева. Последнюю свою роль Гулбис сыграл в картине "Проклятый чиновник", которая вышла на прошлой неделе.

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