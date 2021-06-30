ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Причиной смерти актера Ростислава Гулбиса могла стать врачебная ошибка

08:34
  • среда
  • 30 июня 2021

В такой версии уверена девушка артиста

Близкие актера Ростислава Гулбиса уверены, что причиной смерти 32-летнего артиста стала врачебная ошибка.
Умер актер из сериала "Полицейский с Рублевки"

"Ростислав Гулбис умер сегодня в Костроме. Скоропостижно. Официальный диагноз пока не дали. Его девушка считает, что это врачебная ошибка. Обострение панкреатита. В костромской больнице спасти не смогли. До сих пор не можем в это поверить", - цитирует издание Life агента актера Екатерину Гольцман.

При этом коллега Гулбиса Роман Попов заявил в беседе с Пятым каналом, что у актера были проблемы с почками. "Скорее всего, это от острой почечной недостаточности", - сообщил он.

Ростислав Гулбис известен по роли лейтенанта Коломиеца из сериала "Чернобыль. Зона отчуждения". Популярность ему принес и "Полицейский с Рублевки", где он сыграл Олега Елисеева. Последнюю свою роль Гулбис сыграл в картине "Проклятый чиновник", которая вышла на прошлой неделе. 

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Ростислав Гулбис
Ростислав Гулбис
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.