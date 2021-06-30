В ДТП с "Газелью" в Волгоградской области пострадали 13 человек

На место происшествия выехало руководство регионального УГИБДД

Как сообщили в среду в региональном управлении МВД, в Городищенском районе Волгоградской области опрокинулась "Газель" с пассажирами.

"Водитель, управляя автомобилем "Газель", не справился с управлением и опрокинулся. В салоне было 14 человек", - приводит сообщение ТАСС.

Уточняется, что травмы получили 13 человек. Это трудовые мигранты из Узбекистана.

Также в полиции отметили, что водитель занимался частным извозом, это был не маршрутный микроавтобус. Для выяснения обстоятельств случившегося на место ДТП выехало руководство регионального УГИБДД.

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