Владимир Путин ответит на вопросы россиян в прямом эфире

Общение президента с народом начнется в полдень

Владимир Путин в среду, 30 июня, ответит на вопросы россиян в прямом эфире. Общение президента с людьми начнется в 12:00 по московскому времени и, как ожидается, продлится несколько часов.

Количество обращений к президенту уже приблизилось к миллиону. Одна из главных тем, которая волнует россиян - это пандемия коронавируса и вакцинация. Спрашивают президента и об экономике, льготной ипотеке, ценах на продукты, экологии.

В этом году "Прямая линия" с Путиным будет высокотехнологичной, сообщил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Это позволило провести ее в условиях пандемии. В студии с президентом будут только ведущие, а граждане смогут задать вопросы с помощью приложения для смартфонов "Москва-Путину", позвонив по специальному номеру или отправив СМС.

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