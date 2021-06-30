В ГИБДД рассказали о скрытом контроле за "неадекватами"

Те агрессивно ведут себя на дороге и нервируют других водителей

Глава Госавтоинспекции Михаил Черников рассказал о целях скрытого контроля инспекторов дорожно-патрульной службы.

"В основном он нацелен на выявление так называемых "мажоров" и "неадекватов", которые агрессивно ведут себя на дороге, устраивают "шашечки" при перестроении", - отметил Черников в интервью газете "Аргументы и факты".

По его словам, инспекторы ДПС фиксируют нарушения, двигаясь в потоке, после чего ближайший наряд "ловит" нарушителей.

Необходимость скрытого контроля Черников объяснил тем, что, видя машину с цветографической окраской, "лихачи" меняют манеру вождения, но как только наряд ДПС проедет, опять начинают вести себя агрессивно.

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