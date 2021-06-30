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Московские врачи начали применять ИИ для выявления остеопороза

08:59
  • среда
  • 30 июня 2021

До конца года эксперимент планируют расширить

Московские врачи начали использовать алгоритмы искусственного интеллекта в распознавании признаков остеопороза и ишемической болезни сердца на компьютерных томограммах. Благодаря новой технологии медики могут обратить внимание даже на мельчайшие изменения и быстрее описать снимки.

Как сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, в дальнейшем сервисы искусственного интеллекта станут применять еще по семи новым направлениям исследований.

"Цифровой ассистент, во-первых, помогает врачу обратить внимание на изменения, которые могут остаться незамеченными из-за большого потока исследований или человеческого фактора. Это практически сводит на нет риск ошибки. Во-вторых, искусственный интеллект ускоряет процесс описания снимка, поскольку выполняет за врача рутинные задачи, подсвечивая участки с возможными патологиями. Пациент в свою очередь получает более качественную и быструю диагностику заболевания", - рассказала Ракова.

Медики могут обращаться как к оригинальным снимкам, так и к усиленным изображениям, обработанным сервисами искусственного интеллекта, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы mos.ru.

Использовать инновационные методы для анализа медицинских снимков в Москве начали в 2020 году. Город стал привлекать к проекту инновационные компании, которые создают и внедряют высокие технологии в социальной сфере.

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