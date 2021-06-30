Сергунина: Более 870 заявок подано на конкурс грантов мэра Москвы для НКО

Общая сумма грантов составит 400 миллионов

В столице завершилась заявочная кампания на участие в конкурсе грантов мэра Москвы для социально ориентированных некоммерческих организаций. Как сообщила вице-мэр столицы Наталья Сергунина, на конкурс поступило более 870 заявок по 12 номинациям.

"Больше всего из них, как и год назад, мы получили в номинации "Молодежь Москвы" - 182. На гранты в номинации "Наше наследие" претендуют 123 проекта и еще 106 - на поддержку города в категории "ЗОЖ и спорт". В пятерку лидеров по числу заявок также вошли номинации "Семейная Москва" и "Творческая Москва", - рассказала Сергунина.

Организации, зарегистрированные более года назад, могут претендовать на гранты до 5 млн руб. Молодым НКО, которые работают более полугода, доступна поддержка в размере до 500 тысяч рублей. Общая сумма грантов составит 400 миллионов рублей.

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