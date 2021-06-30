Ким Чен Ын раскритиковал чиновников за ошибки в борьбе с пандемией

"Безответственность кадров" поставила под угрозу безопасность страны

Генеральный секретарь Трудовой партии Кореи Ким Чен Ын выступил на расширенном пленуме ЦК ТПК и заявил, что чиновники проявили безответственность, выполняя решения партии о предотвращении распространения в стране коронавирусной инфекции.

По словам лидера КНДР, это привело к "возникновению случая, который может привести к большому кризису в обеспечении безопасности государства и людей", передает "Интерфакс" со ссылкой на ЦТАК.

Уточняется также, что Ким Чен Ын указал на "безответственность кадров" и призвал к проведению "более жесткой общепартийной кампании против негативных элементов".

Официально КНДР не сообщала, как там обстоят дела с распространением COVID-19. Тем не менее известно, что в стране действуют карантинные меры.

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