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Ким Чен Ын раскритиковал чиновников за ошибки в борьбе с пандемией

09:12
  • среда
  • 30 июня 2021

"Безответственность кадров" поставила под угрозу безопасность страны

Генеральный секретарь Трудовой партии Кореи Ким Чен Ын выступил на расширенном пленуме ЦК ТПК и заявил, что чиновники проявили безответственность, выполняя решения партии о предотвращении распространения в стране коронавирусной инфекции.
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По словам лидера КНДР, это привело к "возникновению случая, который может привести к большому кризису в обеспечении безопасности государства и людей", передает "Интерфакс" со ссылкой на ЦТАК.

Уточняется также, что Ким Чен Ын указал на "безответственность кадров" и призвал к проведению "более жесткой общепартийной кампании против негативных элементов".

Официально КНДР не сообщала, как там обстоят дела с распространением COVID-19. Тем не менее известно, что в стране действуют карантинные меры.

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