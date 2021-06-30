ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Увеличилось число погибших при обрушении дома во Флориде

09:24
  • среда
  • 30 июня 2021

Неизвестной остается судьба 149 человек

Глава округа Майами-Дейд Даниэлла-Ливайн Кава сообщила журналистам об увеличении числа погибших при обрушении 12-этажного жилого дома во Флориде.

"С последнего брифинга, к глубочайшему сожалению, был обнаружен еще один погибший. Теперь число погибших составляет 12", - приводит слова главы округа ТАСС.

Неизвестной остается судьба 149 человек, уточнила она.

Инцидент произошел в ночь на 24 июня. Рухнул многоэтажный жилой дом в Серфсайде. Из-под завалов в первый день работ удалось спасти 37 человек.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Последствия обружения дома в Серфсайде, штат Флорида
Последствия обружения дома в Серфсайде, штат Флорида
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.