Увеличилось число погибших при обрушении дома во Флориде

Неизвестной остается судьба 149 человек
Глава округа Майами-Дейд Даниэлла-Ливайн Кава сообщила журналистам об увеличении числа погибших при обрушении 12-этажного жилого дома во Флориде.
"С последнего брифинга, к глубочайшему сожалению, был обнаружен еще один погибший. Теперь число погибших составляет 12", - приводит слова главы округа ТАСС.
Неизвестной остается судьба 149 человек, уточнила она.
Инцидент произошел в ночь на 24 июня. Рухнул многоэтажный жилой дом в Серфсайде. Из-под завалов в первый день работ удалось спасти 37 человек.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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