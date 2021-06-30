Увеличилось число погибших при обрушении дома во Флориде

Неизвестной остается судьба 149 человек

Глава округа Майами-Дейд Даниэлла-Ливайн Кава сообщила журналистам об увеличении числа погибших при обрушении 12-этажного жилого дома во Флориде.

"С последнего брифинга, к глубочайшему сожалению, был обнаружен еще один погибший. Теперь число погибших составляет 12", - приводит слова главы округа ТАСС.

Неизвестной остается судьба 149 человек, уточнила она.

Инцидент произошел в ночь на 24 июня. Рухнул многоэтажный жилой дом в Серфсайде. Из-под завалов в первый день работ удалось спасти 37 человек.

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