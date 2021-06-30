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Опубликованы последние слова погибшего члена экипажа "Союза-11"

09:35
  • среда
  • 30 июня 2021

Роскосмос рассекретил переговоры космонавтов с Землей

На сайте Роскосмоса опубликовали последние слова члена экипажа космического корабля "Союз-11" Владислава Волкова, погибшего 30 июня 1971 года при возвращении с орбитальной станции "Салют" на Землю.

Последнее, что услышали от космонавтов с Земли, было шутливое пожелание Волкова. "Завтра встретимся, готовьте коньяк", - сказал космонавт перед гибелью на "Союзе-11".

Из опубликованных в среду материалов можно узнать, как космонавты готовились к старту. Они докладывали обстановку и сверяли время. "Заря" (измерительный пункт) сообщала о физическом состоянии членов экипажа.

30 июня 1971 года "Союз-11" возвращался на Землю. На высоте около 100 километров из-за конструктивного недостатка произошла разгерметизация корабля. Несколько секунд перед потерей сознания космонавты пытались устранить поломку. Однако давление в корабле упало, и космонавты погибли.

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Экипаж космического корабля "Союз-11"
Экипаж космического корабля "Союз-11"
Экипаж космического корабля "Союз-11"
Экипаж космического корабля "Союз-11"
Экипаж космического корабля "Союз-11"
Экипаж космического корабля "Союз-11"
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