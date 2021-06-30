Собянин представил самые интересные проекты московских инновационных компаний

Среди них не только инновационные идеи, но и серийная продукция

Сергей Собянин на своем персональном сайте представил самые интересные проекты столичных инновационных компаний. Он рассказал, что в прошлом году столица заняла 32 место в рейтинге 100 ведущих инновационных кластеров мира Global Innovation Index. В 2017 году Москва находились на 57 месте.

"В недавно опубликованном рейтинге экосистем стартапов StartupBlink за 2021 год Москва заняла девятое место в мире и второе место среди европейских городов. Это признание - результат работы тысяч малых и средних фирм, разрабатывающих и внедряющих оригинальные инновационные продукты", - написал мэр.

Он напомнил, что для поощрения компаний в столице были учреждены премии "Новатор Москвы. В конкурсе могли участвовать все изобретатели, живущие и работающие в столице. В этом году число заявок выросло в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом - 740 заявок по шести приоритетным направлениям. В финал вышли 36 инновационных разработок, а победителями стали авторы 18 проектов.

Ознакомиться с наиболее интересными проектами можно на сайте мэра.

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