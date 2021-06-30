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Брата Кокорина задержали за драку в московском кафе

09:42
  • среда
  • 30 июня 2021

СМИ сообщают, что он был пьян

Младший брат футболиста Александра Кокорина Кирилл задержан за драку в кафе на севере Москвы, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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"Кирилл Кокорин задержан около семи утра за драку в кафе на севере Москвы", - рассказал собеседник агентства, добавив, что, по предварительным данным, молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее Кирилл Кокорин был судим за две драки в центре столицы в октябре 2018 года. Он получил 1,5 года колонии, вышел по УДО.

3 августа 2020 года Мосгорсуд отменил приговор Кириллу Кокорину, оправдав его по статье о хулиганстве. Суд квалифицировал его действия как побои и назначил год исправительных работ.

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