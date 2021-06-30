Брата Кокорина задержали за драку в московском кафе

СМИ сообщают, что он был пьян

Младший брат футболиста Александра Кокорина Кирилл задержан за драку в кафе на севере Москвы, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Кирилл Кокорин задержан около семи утра за драку в кафе на севере Москвы", - рассказал собеседник агентства, добавив, что, по предварительным данным, молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее Кирилл Кокорин был судим за две драки в центре столицы в октябре 2018 года. Он получил 1,5 года колонии, вышел по УДО.

3 августа 2020 года Мосгорсуд отменил приговор Кириллу Кокорину, оправдав его по статье о хулиганстве. Суд квалифицировал его действия как побои и назначил год исправительных работ.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram