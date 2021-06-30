Заммэра Бирюков: трудовые мигранты создают уют и комфорт в Москве

В столице для них созданы хорошие жилищные и санитарные условия

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков рассказал в интервью "Российской газете", что в период пандемии столице для трудовых мигрантов создали нормальные жилищные и санитарные условия, обеспечили медицинскую помощь.

"Они и сейчас ремонтируют в Москве дома, убирают улицы, вывозят мусор. Словом, создают уют и комфорт в нашем городе", - подчеркнул замглавы города.

Москва же, уточнил он, дает мигрантам возможность заботиться о своих семьях, предлагая стабильную работу.

По словам Бирюкова, в ЖКХ столицы занято около 500 тысяч человек.

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