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После ДТП под Волгоградом 4 человека попали в реанимацию

10:24
  • среда
  • 30 июня 2021

Мигранты получили переломы позвоночника, рваные раны лица и головы

Комитет здравоохранения Волгоградской области рассказал о состоянии пострадавших в аварии с пассажирской "Газелью", - в которой ехали трудовые мигранты.
В ДТП с "Газелью" в Волгоградской области пострадали 13 человек

Как сообщает "Интерфакс", в автобусе находились 14 пассажиров, 13 из них пострадали, 12 попали в больницу. Четверо находятся в реанимации, у двух легкие травмы, у остальных – средней степени тяжести. Среди травм - рваные раны лица и головы, переломы позвоночника и травмы живота.

Микроавтобус, перевозивший трудовых мигрантов, перевернулся на 932 километре трассы Волгоград-Москва в Городищенском районе утром 30 июня. По предварительным данным, водитель микроавтобуса не справился с управлением. На место ДТП выехало руководство областного управления ГИБДД.

"Трудовые мигранты. Ехали на работу на поля. Документов при себе у пассажиров нет", уточнили в МВД по Волгоградской области, отметив, что в России они трудятся в соответствии с законодательством.

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