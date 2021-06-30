Зрители ТВЦ продолжают собирать деньги на лечение 12-летней Дарины Пенских

У девочки смертельно опасное заболевание - редкий вид лимфомы

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita продолжают сбор средств на лечение 12-летней Дарины Пенских из Самары. Её историю мы рассказывали накануне.

За прошедшие сутки удалось собрать более 2,6 миллиона рублей. Мы благодарим всех, кто не остался равнодушным и помог Дарине. Но требуется ещё почти миллион. У девочки смертельно опасное заболевание - редкий вид лимфомы. Она борется с ней уже два года. И очередной курс химиотерапии может просто не выдержать.

Единственный шанс спасти девочку - срочно сделать пересадку костного мозга. Донорами готовы стать сами родители - других вариантов нет. Но без дорогостоящих поддерживающих препаратов трансплантацию Дарина может не пережить.

Мы продолжаем помогать Дарине все вместе. Для этого достаточно отправить смс на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта мобильного телефона. Или можно отсканировать QR-код на экране и выбрать удобный способ.

Реквизиты:

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709

КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Дарины Пенских, программа 1227

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Видео: репортаж о сборе средств на лечение Дарины Пенских

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram