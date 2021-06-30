Учения НАТО Sea Breeze показали отсталость украинской армии

Войска серьезно отстают от стандартов альянса: и по экипировке, и по тактике

В Чёрном море сейчас идут совместные учения стран НАТО и Украины Sea Breeze. Солдаты Альянса уже успели оценить подготовку армии Киева. По словам британских морпехов, украинские войска серьёзно отстают от стандартов НАТО. И по экипировке, и по тактике. Негодной назвали даже армейскую еду. Заигрывание Киева с Западом в очередной раз осудила украинская оппозиция. Принятый накануне закон о судебной реформе, который фактически вводит внешнее управление, депутаты назвали предательством.

Украина отметила День Конституции. Звучало много красивых слов. Снова отличился президент Владимир Зеленский. Он назвал основной закон Библией юридических заповедей для всех украинцев и юридическим щитом и броней для прав и свобод. В суровую реальность страну на следующий день вернула Верховная рада - приняла закон, возобновляющий работу Высшей квалификационной комиссии судей. И все бы ничего, если бы не поправки, которые утвердили народные избранники. Пункты, рекомендованные Венецианской комиссией, предусматривают, что во время голосования при отборе членов квалификационной комиссии решающий голос будет принадлежать международным экспертам. Наблюдатели тут же отметили: министры и губернаторы с иностранным гражданством на Украине уже были, но чтобы работой судебной системы по сути руководили извне - такое в истории страны впервые. Украинская оппозиция назвала случившееся предательством национальных интересов страны, а принятый закон считает антиконституционным.

"Этот закон нарушает первую статью Конституции, согласно которой Украина является независимым суверенным государством. Кроме того, на Украине достаточно собственных специалистов и кадров, чтобы сформировать и конкурсную комиссию, и Высший совет правосудия, и полноценный состав судей. Более того, конкурсные комиссии или наблюдательные советы, которые формировались из иностранных граждан, уже подтвердили свою неэффективность", - заявил нардеп Украины (фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь") Юрий Павленко.

Впрочем, нарушать Конституцию у нынешних киевских властей, как и у прежних, вошло в привычку. На это на заседании Верховной рады в очередной раз указали депутаты фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь".

"Когда СНБО, который превратился в тайную канцелярию, вопреки законодательству накладывает санкции на граждан Украины, закрывает оппозиционные телеканалы. Когда полмиллиона наших граждан из громад Донецкой и Луганской областей одним решением ЦИК были лишены права голосовать за местную власть. При том, что гарант Конституции – нынешний президент – молчал, а на самом деле он и организовал это позорное явление", - сказал Юрий Бойко, сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь".

По мнению оппозиции, если Конституция - законодательный щит страны, то выполнять ее необходимо неукоснительно. В противном случае последствия могут быть самыми печальными, вплоть до распада страны. И предпосылок к этому уже масса: насильная украинизация, бесконтрольный допуск так называемых иностранных инвесторов в регионы, которые затем практически вербуют граждан Украины. Так румынские и польские паспорта получили уже сотни тысяч человек. А кадры того, как украинцы штурмуют пограничные пункты стран Евросоюза, облетели уже весь мир.

"По той ситуации, в которой мы оказались, мы вообще должны предполагать, что еще территориально мы потеряем в ближайшее время. Мы же понимаем, что Югославия была не последняя страна, которую разделили в прошлом веке, в этом веке, это, скорее всего, будет Украина. По моим прогнозам на четыре части. Если мы не уберем внутренние предпосылки, если мы не создадим условия, при которых сможем мирно сосуществовать и, что важно, экономически развиваться", - заявил Евгений Мураев, лидер партии "Наши", экс-депутат Верховной рады Украины.

Но официальный Киев продолжает делать ставку на помощь Запада. Обвиняя во всем Москву, просит экономической помощи у Евросоюза и военной - у НАТО. Но альянс на прошедшем недавно саммите четко дал понять: исходя из того, как обстоят дела на Украине, ее принятие в блок - дело даже не ближайшего десятилетия. Причем это касается всего: от наличия внутреннего военного конфликта до состояния вооруженных сил.

Третий день в Черном море идут крупнейшие учения Sea Breeze. Еще год назад Украина заявила, что перешла на натовские стандарты питания военнослужащих. Британские морские пехотинцы, участвующие в учениях и отведавшие обед украинского солдата, остались явно не в восторге.

"Добро пожаловать на Sea Breeze, вот ваш стандартный завтрак НАТО. У нас тут тот же напиток, что и в прошлые три раза, немного простой гречки с сосиской, а также нарезанный огурец и пара ломтиков помидоров. Никаких соусов", - поделился военный.

Хорошо, что у британских военных оказались с собой сухие пайки, да и учения продлятся всего неделю. А борщ и сало в украинской армии теперь не положены. По натовским стандартам.

Алексей Платонов. "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram