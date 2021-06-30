В Туве из-за вспышки коронавируса закрыли все детские лагеря

Родителям вернулись деньги за испорченный отдых

Чтобы сдержать распространение коронавируса, в регионах вводят новые ограничения. В Башкирии с этого дня без справки о вакцинации или отрицательного теста на ковид нельзя попасть в салоны красоты и фитнес-клубы, а также поехать на междугороднем автобусе. А в Ярославской области с завтрашнего дня МФЦ и органы соцзащиты будут работать только по предварительной записи. В Туве отменили вторую смену в детских оздоровительных лагерях. На такую меру пришлось пойти после вспышки коронавируса в одном из них. Диагноз подтвердился у почти 80 человек. Пациентов изолировали, но в антисанитарных условиях. Тревогу забили родители и журналисты.

Коронавирус подтвердился у 68 подопечных и девяти работников детского лагеря "Байлак" . Все они госпитализированы в медучреждения Кызыла. Состояние стабильное, осложнений нет, сообщают врачи. Но родителям, которые отправляли детей на отдых, от этого спокойнее не становится.

Всех, кто контактировал с заболевшими, отправили в обсервацию. Сначала 90 детей перевезли из лагеря в общежитие тувинского промышленного техникума. Но условия, в которых они оказались, ужаснули родителей. На все здание 3 санузла. Ни горячей воды, ни душа тут нет.

Только после того, как СМИ обратили внимание на антисанитарные условия в общежитии, власти региона распорядились перевести детей в гостиницу, где для них выделили отдельный этаж.

"С сегодняшнего дня, они будут жить в очень хороших условиях. Чайники, душевые, туалеты в каждой комнате индивидуальные. 14 дней, по предписанию Роспотребнадзора они будут находиться здесь", - говорит и.о. заместителя министра труда и социального развития республики Тыва Чечена Дудуп.

Школьники находятся под постоянным наблюдением медиков. Родителям позволили навестить детей, предварительно надев защитные костюмы.

Пока дети проходят лечение и находятся в карантине, следователи выясняют причины вспышки коронавируса. По их версии, 22 июня, к врачу-педиатру детского лагеря обратился один из подопечных с жалобами на сыпь. С диагнозом "аллергический дерматит" его направили в больницу, где после теста выявили КОВИД.

"Вместе с тем, установлено, что с 11 июня к врачу-педиатру обращалось 35 детей с различными жалобами на боли в горле, насморк, головную боль и кашель. Однако врач-педиатр в нарушение методических рекомендаций и санитарно-эпидемиологических правил не принял мер по изоляции детей, не поставил в известность родителей и законных представителей, министерство здравоохранения и управление Роспотребнадзора", - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Тыва Алла Нурсат.

Помимо этого выявлены факты пребывания в детском лагере посторонних лиц, а также выход детей за территорию, что категорически запрещено санитарно-эпидемиологическими нормами. Персонал должен был проходить тестирование на коронавирус перед началом работы. Соблюдались ли требования, выясняют следователи. Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Власти региона досрочно прекратили работу всех оздоровительных лагерей в республике. В них находились больше 7 тысяч детей. Их отправляют домой. Второй и третей смены этим летом не будет. Родителям вернут деньги за приобретенные путевки.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр".

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