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Ракета "Союз-2.1а" вывела корабль "Прогресс МС-17" на орбиту

11:37
  • среда
  • 30 июня 2021

Космический грузовик должен прибыть к МКС утром 2 июля

Ночью с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель "Союз-2.1а" с грузовым кораблём "Прогресс МС-17".

Как сообщили в Роскосмосе, запуск прошёл штатно. Уже через девять минут после старта корабль отделился от третей ступени ракеты и вышел на околоземную орбиту.

Согласно плану, космический грузовик должен прибыть к МКС утром 2 июля. Стыковка пройдёт в автоматическом режиме. "Прогресс" доставит более 400 литров питьевой воды, продукты, одежду, а также различное оборудование для обслуживания станции, баллоны с кислородом и топливо для дозаправки маневровых двигателей.

Сейчас на борту МКС работает 65-я экспедиция. В неё входят два специалиста Роскосмоса - Олег Новицкий и Пётр Дубров, американцы Марк Ванде Хай, Шейн Кимброу и Меган МакАртур, а также японский специалист Акихико Хосиде и француз Тома Песке.

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