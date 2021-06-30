На юго-запад Германии обрушился сильный ураган (видео)

Улицы Штутгарта превратились в снежные реки

Ураган, ливни и град обрушились на Германию. Больше всего пострадал юго-запад страны. Самые впечатляющие кадры пришли из Штутгарта.

Улицы города превратились в снежные реки. В некоторых районах машины затопило по самую крышу. Движение автотранспорта пришлось остановить, а пешеходам - передвигаться по сугробам. Бурные потоки воды хлынули в метро. Сломанные деревья перекрыли железнодорожные пути. Поезда не ходили сразу на нескольких участках.

С крыши городского театра ветер сорвал статую - она рухнула на землю прямо во время спектакля. Сцену подтопило. В это время в здании находились 250 человек. Сообщений о пострадавших нет. По прогнозам синоптиков, ливни с градом продолжатся в ближайшие дни.

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