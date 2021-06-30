В Керчи продолжается Всекрымский субботник

Завершить уборку планируется в ближайшие дни

В Керчи состоялся Всекрымский субботник. Сотни добровольцев чистили улицы, придомовые территории, вывозили мусор. Завершить уборку планируется в ближайшие дни. Восстановительные работы идут и в Ялте. В центре уже запущено движение городского транспорта. Работу начали комиссии по оценке ущерба.

Тысячи волонтеров, добровольцев и просто неравнодушных жителей Крыма приехали сегодня в Керчь, чтобы провести генеральную уборку. Главная задача – очистить улицы от уже высохшего ила и грязи, убрать крупногабаритный мусор, в основном испорченная от воды мебель и привести в порядок дворы.

Самому старому городу России помогают госслужащие, строители, работники культуры, представители общественных организаций.

Больница – самый пострадавший объект. Отсюда до сих пор выносят ведра с грязью. Отмывают кабинеты. Откачивают воду из подвалов.

Это первый этаж керченской городской больницы. Вода здесь поднималась примерно на два метра и даже спасатели не могли попасть внутрь. Врачей и пациентов не эвакуировали. Учреждение продолжало работать и вот сегодня общими усилиями крымчан больницу приводят в порядок.

Спустя неделю убрали плавающий магазин. Во время наводнения его снесло на соседнюю улицу. Чтобы вернуть ларек на место, потребовалась даже помощь крымских властей. Вице-премьер Крыма и замминистра строительства убирали дорожный знак, мешающий проезду тягача.

В центре города во дворах все еще сохнет белье, обувь и матрасы. Лежат груды мебели, которую теперь не восстановить. В некоторых подвалах еще стоит вода. Наталья Пикуля сушит стены и пытается оттереть уже проступившую плесень.

Практически завершена очистка естественного русла реки Мелек-Чесме. А вот стоки очистили только от поверхностного мусора.

Это самое низкое место в городе. Возле центрального рынка вода стоит после каждого ливня. Местные жители уже не первый раз указывают на проблему.

"Все вот это дело, оно забитое, оно не чистится и не чистилось никогда. Если по-хорошему это вычистить или по возможности переделать водосточную систему, то такого не будет", - сказал Иван Крутевич.

Сегодня последний день приема заявок для выплаты компенсаций от потерпевших. В регионе работают комиссии по оценке ущерба. В Приозерном придется расселить 18 домов. В Ялте непригодными для проживания будут признаны три дома и еще 18 квартир в многоэтажке.

Усиленные группировки спасателей и военных продолжают работы с использованием тяжелой техники в районе Большой Ялты. Расчищают русла рек и каналы водоотведения. Вывозят селевые потоки. Проводят дезинфекцию. А местные жители не перестают благодарить всех, кто оказывает помощь.

В Крыму оценили общий ущерб. На восстановление многоквартирных домов, дворов, транспортной инфраструктуры, объектов здравоохранения, образования и культуры потребуется 12,5 миллиарда рублей. Отдельно подсчитают затраты на проведение противопаводковых работ.

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин, "ТВ Центр", Керчь, Республика Крым.

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