В России за полгода выросло количество камер наблюдения

На 10% до 15,2 миллиона

Как сказано в экспресс-отчете ИАА TelecomDaily, на который ссылается ТАСС, за шесть месяцев число камер наблюдения в России увеличилось на 10%, до 15,2 миллиона.

"Впереди - Южная Корея (почти на 30%), на третьем месте - Великобритания (на 10%)", - сказано в сообщении.

Лидером по количеству камер остается Китай (204,7 миллиона штук), у Соединенных Штатов - 54,8 миллиона. У уступающей России Германии показатель оказался на уровне 5,6 миллиона.

Уточняется, что TelecomDaily готовит данные на основе открытых и закрытых источников.

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