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Собянин открыл новую дорогу от Щербинки до Южного Бутова

11:47
  • среда
  • 30 июня 2021

Это позволит жителям Щербинки добираться до станций Бутовской линии метро за 5 минут

В Москве завершили строительство автодороги, которая свяжет Щербинку и Южное Бутово.  Движение по новому участку запустил мэр Сергей Собянин.

Длина трассы - более трёх километров. Она проходит от Остафьевского шоссе до Чечёрского проезда по две полосы в каждую сторону. Жители Щербинки смогут в несколько раз быстрее добраться до метро, путь займёт около пяти минут. Более доступной стала станция МЦД-2, расположенная в этом районе. Кроме того, снизится нагрузка и на Варшавское шоссе.

В будущем новая дорога станет частью магистрали, которая протянется до Воскресенского. Её запуск улучшит транспортное обслуживание более чем 200 тысяч жителей.

"В ТиНАО активно строится метро, дороги, социальные объекты и прочая инфраструктура. За 9 лет создано 182 тысячи рабочих мест в офисах, торговле, промышленности, строительстве, логистике и социальной сфере. По уровню благоустройства населённые пункты Новой Москвы уже практически сравнялись с другими городскими районами. Но в действительности мы ещё в самом начале пути. Планы активного развития новых территорий рассчитаны как минимум до 2035 года. В ближайшее десятилетие в ТиНАО будут построены ещё миллионы квадратных метров жилья и созданы сотни тысяч качественных рабочих мест", – цитирует пресс-служба мэрии слова Собянина.

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Новая дорога от Щербинки до Южного Бутова
Новая дорога от Щербинки до Южного Бутова
Новая дорога от Щербинки до Южного Бутова
Новая дорога от Щербинки до Южного Бутова
Новая дорога от Щербинки до Южного Бутова
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