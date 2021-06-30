Собянин открыл новую дорогу от Щербинки до Южного Бутова

Это позволит жителям Щербинки добираться до станций Бутовской линии метро за 5 минут

В Москве завершили строительство автодороги, которая свяжет Щербинку и Южное Бутово. Движение по новому участку запустил мэр Сергей Собянин.

Длина трассы - более трёх километров. Она проходит от Остафьевского шоссе до Чечёрского проезда по две полосы в каждую сторону. Жители Щербинки смогут в несколько раз быстрее добраться до метро, путь займёт около пяти минут. Более доступной стала станция МЦД-2, расположенная в этом районе. Кроме того, снизится нагрузка и на Варшавское шоссе.

В будущем новая дорога станет частью магистрали, которая протянется до Воскресенского. Её запуск улучшит транспортное обслуживание более чем 200 тысяч жителей.

"В ТиНАО активно строится метро, дороги, социальные объекты и прочая инфраструктура. За 9 лет создано 182 тысячи рабочих мест в офисах, торговле, промышленности, строительстве, логистике и социальной сфере. По уровню благоустройства населённые пункты Новой Москвы уже практически сравнялись с другими городскими районами. Но в действительности мы ещё в самом начале пути. Планы активного развития новых территорий рассчитаны как минимум до 2035 года. В ближайшее десятилетие в ТиНАО будут построены ещё миллионы квадратных метров жилья и созданы сотни тысяч качественных рабочих мест", – цитирует пресс-служба мэрии слова Собянина.

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