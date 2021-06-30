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Таксистам с маленьким стажем могут запретить пользоваться агрегатором

10:59
  • среда
  • 30 июня 2021

Безопасность пассажиров - превыше всего

Госавтоинспекция предлагает запретить водителям такси со стажем менее трех лет подключаться к агрегатору.
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Об этом в интервью газете "Аргументы и факты" сообщил глава ведомства Михаил Черников. Помимо этого, в программу для заказа такси следует добавить функцию, которая бы отказывала в пассажирах тем водителям, которые превысили допустимое пребывание за рулем.

Черников отметил, что водители такси часто работают одновременно с несколькими агрегаторами и перерабатывают.

"Сегодня мы готовим информационно-цифровую платформу "Безопасность дорожного движения", к которой у агрегаторов будет доступ, чтобы они видели, кто у них работает в качестве водителей, какие правонарушения есть у каждого из них", - сообщил глава ГИБДД.

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