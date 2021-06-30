Российского игрока признали лучшим новичком НХЛ

Он набрал 51 очко в регулярном сезоне по системе "гол+пас"

Россиянин Кирилл Капризов, выступающий в Национальной хоккейной лиге за клуб Миннесота Уайлд, стал обладателем "Колдер Трофи" - этот приз вручается лучшему новичку по итогам регулярного сезона.

На первое место форварда поставили 99 из 100 принявших участие в голосовании журналистов. Еще один представитель СМИ выбрал для Капризова второе место.

24-летний Капризов переехал в НХЛ из ЦСКА летом 2020 года. Он принял участие в 55 встречах регулярного чемпионата и отметился 27 заброшенными шайбами и 24 голевыми передачами.

Ранее Капризов выступал за новокузнецкий "Металлург", потом за уфимский "Салават Юлаев". С 2017 года играл в ЦСКА.

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