ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Российского игрока признали лучшим новичком НХЛ

10:45
  • среда
  • 30 июня 2021

Он набрал 51 очко в регулярном сезоне по системе "гол+пас"

Россиянин Кирилл Капризов, выступающий в Национальной хоккейной лиге за клуб Миннесота Уайлд, стал обладателем "Колдер Трофи" - этот приз вручается лучшему новичку по итогам регулярного сезона.
Трюдо и Байден заключили пари на спорт

На первое место форварда поставили 99 из 100 принявших участие в голосовании журналистов. Еще один представитель СМИ выбрал для Капризова второе место.

24-летний Капризов переехал в НХЛ из ЦСКА летом 2020 года. Он принял участие в 55 встречах регулярного чемпионата и отметился 27 заброшенными шайбами и 24 голевыми передачами.

Ранее Капризов выступал за новокузнецкий "Металлург", потом за уфимский "Салават Юлаев". С 2017 года играл в ЦСКА.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Кирилл Капризов
Кирилл Капризов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.