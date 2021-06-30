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В ЕС не смогли назвать сроки достижения коллективного иммунитета

11:18
  • среда
  • 30 июня 2021

Страны объединения отличаются по охвату вакцинацией

В Европейском центре профилактики и контроля заболеваний рассказали, как продвигается вакцинация от коронавируса в ЕС.
Попова назвала сроки появления коллективного иммунитета к COVID-19

"Большинство стран изначально уделяли приоритетное внимание пожилым людям, лицам, проживающим в учреждениях длительного ухода, и лицам с сопутствующими заболеваниями", - рассказал представитель центра в беседе с РИА "Новости".

Он добавил, что пока не ясна продолжительность защиты человека вакциной, так как продолжают появляться новые штаммы. Кроме того, страны ЕС отличаются по охвату вакцинацией.

"Невозможно оценить, когда в ЕС может быть достигнут так называемый коллективный иммунитет", - заключил собеседник агентства.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что планы по вакцинации от COVID-19 60% населения страны к осени выполнить не удастся, сроки будут сдвигаться.

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