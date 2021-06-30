В России выявили еще 21042 заболевших коронавирусом

Вылечились 16356 человек

За минувшие сутки в России зарегистрировано 21042 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю за распространением COVID-19.

Скончались за сутки 669 человек, выздоровели 16356 заболевших.

В Москве за сутки заболели 5823 человека, в Подмосковье - 2583, в Санкт-Петербурге - 1503.

За весь период пандемии в стране выявлено 5514599 случаев инфекции. Умерли 135214 пациентов. Выздоровели 5000393 человека.

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