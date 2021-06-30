В России выявили еще 21042 заболевших коронавирусом

Вылечились 16356 человек
За минувшие сутки в России зарегистрировано 21042 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю за распространением COVID-19.
Скончались за сутки 669 человек, выздоровели 16356 заболевших.
В Москве за сутки заболели 5823 человека, в Подмосковье - 2583, в Санкт-Петербурге - 1503.
За весь период пандемии в стране выявлено 5514599 случаев инфекции. Умерли 135214 пациентов. Выздоровели 5000393 человека.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram