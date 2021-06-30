Власти ограничили въезд в ЯНАО из-за коронавируса

Попасть в регион смогут только три категории граждан

Власти Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) с 3 июля ограничивают въезд в регион из-за сложной эпидемиологической обстановки.

Попасть в регион смогут только люди, которые прописаны в ЯНАО, получили сертификат о вакцинации или с результатами ПЦР-теста, сделанного не позднее, чем за три дня до приезда, передает "Интерфакс".

"Требование не распространяется на несовершеннолетних", - уточнили в пресс-службе губернатора ЯНАО.

За последнюю неделю заболеваемость на территории округа выросла в два раза, самые сложные очаги инфекции в вахтовых поселках.

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